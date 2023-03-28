Мир 28 марта 2023, 22:56 Верховная рада заявила о неспособности ВСУ сражаться до изнеможения Спикер Рады Стефанчук указал на невозможность Украины сражаться до изнеможения Ministry of Defense of Ukraine

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Конфликт на Украине должен закончится до конца 2023 года, ведь ВСУ не могут сражаться до изнеможения. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил в интервью газете The Times.

«Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше», — отметил он.

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Стефанчук считает, что Великобритания и другие союзники должны ускорить передачу современного оружия, чтобы Украина смогла одержать победу. Именно неспособность ВСУ одолеть российскую армию в 2023 году может привести к «катастрофической» ситуации, добавил спикер Верховной рады.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ закончится огромными потерями, если украинские военные не получат обещанное Западом дальнобойное оружие.

По его словам, сейчас власти страны сильно беспокоит позиция европейских стран. В рядах ВСУ наблюдается нехватка пулеметов и минометов, поэтому Украина принимает оружие и технику в любом виде.