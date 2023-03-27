27 марта 2023, 22:59
Арестович предрек ВСУ «моря крови» при попытке контрнаступления
Арестович: наступление ВСУ обернется огромными потерями без дальнобойных ракет
Контрнаступление ВСУ может закончиться огромными потерями без дальнобойного оружия, которое Запад обещал предоставить Киеву. Об этом бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире LRT Television.
«Для того, чтобы уцелели наши солдаты, нам нужно дальнобойное оружие с дальностью 150 и выше километров. Британцы обещали Storm Shadow с дальностью 250 километров, но пока это только на словах», — сказал он.
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По мнению Арестовича, без дальнобойного оружия на Украине прольются «моря крови». Он отметил, что украинские власти сильно беспокоит позиция Запада, а в рядах ВСУ наблюдается нехватка обычного оружия — пулеметов и минометов. Политик заявил, что Украина принимает оружие и технику в любом виде из-за острой нехватки.
«Мы берем вообще все. И просим еще», — отметил экс-советник
Также Арестович предрек контрнаступление украинских военных в 2023 году. Поэтому Киев накапливает поставляемую странами Запада оружие и технику.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 18 современных немецких танков Leopard 2A6. немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому происходят поставки оружия.
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