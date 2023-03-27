Мир 27 марта 2023, 22:59 Арестович предрек ВСУ «моря крови» при попытке контрнаступления Арестович: наступление ВСУ обернется огромными потерями без дальнобойных ракет сайт президента Украины

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Контрнаступление ВСУ может закончиться огромными потерями без дальнобойного оружия, которое Запад обещал предоставить Киеву. Об этом бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире LRT Television.

«Для того, чтобы уцелели наши солдаты, нам нужно дальнобойное оружие с дальностью 150 и выше километров. Британцы обещали Storm Shadow с дальностью 250 километров, но пока это только на словах», — сказал он.

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По мнению Арестовича, без дальнобойного оружия на Украине прольются «моря крови». Он отметил, что украинские власти сильно беспокоит позиция Запада, а в рядах ВСУ наблюдается нехватка обычного оружия — пулеметов и минометов. Политик заявил, что Украина принимает оружие и технику в любом виде из-за острой нехватки.

«Мы берем вообще все. И просим еще», — отметил экс-советник

Также Арестович предрек контрнаступление украинских военных в 2023 году. Поэтому Киев накапливает поставляемую странами Запада оружие и технику.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 18 современных немецких танков Leopard 2A6. немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому происходят поставки оружия.