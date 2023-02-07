Мир 07 февраля 2023, 01:35 Вену не захотели рассматривать как площадку для переговоров России и Украины Посол России в Австрии: нет оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров Unsplash

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Нет никаких оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров России и Украины, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что Австрия становится все менее суверенным государством.

«Это проявляется и в присоединении страны к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада, и в оказании помощи киевскому режиму, и в публичных высказываниях руководства страны о безоговорочной поддержке Киева» — заявил Любинский.

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Российский дипломат напомнил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе визита на Украину отметил, что страна ни в коем случае не нейтральна, хоть и не поставляет вооружения. Австрия «выбрала сторону», заявил Любинский.

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Несмотря на высылку российских дипломатов, Австрия заявила, что намерена поддерживать дипломатические отношения с Россией. Министр обороны страны Клаудиа Таннер отметила «большой опыт Австрии в посредничестве».