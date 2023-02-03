Мир 03 февраля 2023, 11:19 Австрия заявила о стремлении сохранять дипломатические контакты с Россией Министр обороны Таннер: Австрия заинтересована в поддержании связи с Россией Unsplash

Читать 360tv в

Власти Австрии считают важным поддерживать дипломатическую связь с Россией. С таким заявлением выступила министр обороны страны Клаудиа Таннер в интервью порталу Euractiv.

Министр отметила, что для Австрии важно не только оказывать помощь украинской стороне, но и поддерживать дипломатические каналы, так как от них нельзя отказываться.

Реклама

«Это, безусловно, происходит. Австрия имеет большой опыт в посредничестве», — отметила Таннер.

Реклама

Ранее глава австрийского МИД Александр Шалленберг указывал, что Россия должна быть составной частью новой архитектуры безопасности Европы. Он добавил, что ОБСЕ следует сохранить в качестве площадки для переговоров.

Отдельно министр раскритиковал отказ Польши пригласить главу МИД России на саммит организации. Лавров ранее указывал, что Запад превратил ОБСЕ в инструмент продвижения своих интересов.