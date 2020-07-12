Израиль надеется на возвращение российских туристов в 2020 году

В Израиле надеются, что российские туристы вернутся в 2020 году, но на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране стала хуже.

По словам директора департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ, советника посольства государства Израиль в РФ Владимира Шкляра, сейчас фиксируются сотни новых случаев COVID-19, хотя еще три недели назад статистика была другой, пишет АТОР.

Одной из причин новой волны коронавируса в стране, по словам эксперта, стало быстрое снятие карантина, который был введен в марте. Сейчас ряд ограничений снова вступили в силу, однако пока нет разговоров о возвращении общенационального карантина.

Страна при этом пока сохраняет ранее озвученную дату перезапуска международного туризма — 1 августа. Однако сроки открытия зарубежного авиасообщения могут снова пересмотреть.

Израиль, на первом этапе, планирует возобновить рейсы со странами, где коронавирус практически победили. К таким государствам относятся Греция, Австрия, Кипр. Когда откроется авиасообщение с остальными странами, в числе которых и Россия, пока неясно. Сейчас этот вопрос не обсуждается на государственном уровне.

Правительство Дубая объявило о начале туристического сезона. Начиная с 7 июля страна готова принимать туристов со всего мира. Россияне смогут попасть в страну после открытия авиасообщения. Все объекты туристической инфраструктуры в Дубае многократно продезинфицировали. Уже сейчас отели, рестораны, пляжи и магазины работают и полностью безопасны для туристов.