Мир 23 февраля 2023, 18:23 Венгрия заявила, что ни при каких условиях не направит оружие Украине Глава МИД Сийярто: Венгрия не отправит оружие на Украину ни при каких условиях РИА «Новости»

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Венгрия согласна провести министерское заседание комиссии Украина — НАТО, если украинская сторона вернет права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Однако отправлять оружие на Украину страна не будет даже в этом случае, заявил глава МИД Петер Сийярто изданию Index.

Он подчеркнул, что между поставками вооружения и «поражением в правах» венгерского национального меньшинства нет ничего общего.

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«Мы не поставляем оружие, потому что думаем, что оно явно приводит к продлению и эскалации конфликта», — пояснил Сийярто.

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Этой позиции Венгрия придерживалась с самого начала, а в марте 2022 года издала указ, запрещающий поставки оружия для ВСУ. Кроме того, страна не собирается готовить украинских военнослужащих, ранее сообщало радио «КП». Венгрия также выступает против антироссийских санкций. Премьер страны Виктор Орбан назвал сторонников конфликта на Украине, в том числе Соединенные Штаты, своими политическими противниками.