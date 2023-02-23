23 февраля 2023, 04:05
Орбан назвал своими противниками тех, кто подогревает конфликт на Украине
Премьер Венгрии Орбан считает противниками тех, кто подогревает конфликт на Украине
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его политическими противниками являются сторонники конфликта на Украине. Эти страны и международные объединения не стремятся к выходу из кризиса мирным путем. Орбана процитировала газета Magyar namzet.
К этой группе Орбан причислил США, руководство Евросоюза и крупные компании, получающие прибыль в результате введения антироссийских санкций. По словам премьера, в Венгрии начался новый политический сезон, когда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее партнерам придется бороться с «провоенными» политиками. По его мнению, сюда также можно отнести европейских бюрократов и левые партии.
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Орбан считает, что на санкциях против России успели нажиться крупные корпорации. По итогам 2022 года глобальная нефтегазовая промышленность увеличит прибыль с 500 млрд до 834 млрд долларов. Высокие доходы получат энергетические компании, фармацевтический бизнес, банки.
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Будапешт не поддерживает западные страны, отправляющие Украине вооружение. В Венгрии руководствуются собственными интересами, главные из которых — безопасность и сохранение устойчивости экономики в текущих нестабильных геополитических условиях.
Венгрия
Украина
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