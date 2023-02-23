Мир 23 февраля 2023, 04:05 Орбан назвал своими противниками тех, кто подогревает конфликт на Украине Премьер Венгрии Орбан считает противниками тех, кто подогревает конфликт на Украине YouTube

Читать 360tv в

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его политическими противниками являются сторонники конфликта на Украине. Эти страны и международные объединения не стремятся к выходу из кризиса мирным путем. Орбана процитировала газета Magyar namzet.

К этой группе Орбан причислил США, руководство Евросоюза и крупные компании, получающие прибыль в результате введения антироссийских санкций. По словам премьера, в Венгрии начался новый политический сезон, когда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее партнерам придется бороться с «провоенными» политиками. По его мнению, сюда также можно отнести европейских бюрократов и левые партии.

Реклама

Орбан считает, что на санкциях против России успели нажиться крупные корпорации. По итогам 2022 года глобальная нефтегазовая промышленность увеличит прибыль с 500 млрд до 834 млрд долларов. Высокие доходы получат энергетические компании, фармацевтический бизнес, банки.

Реклама

Будапешт не поддерживает западные страны, отправляющие Украине вооружение. В Венгрии руководствуются собственными интересами, главные из которых — безопасность и сохранение устойчивости экономики в текущих нестабильных геополитических условиях.