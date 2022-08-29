Венгрия захотела больше российского газа

Правительство Венгрии продолжит переговоры с «Газпромом» о дополнительных поставках энергоносителя начиная с сентября. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщило агентство Reuters.

Сийярто подчеркнул, что речь идет о подписании дополнительного соглашения для увеличения поставок газа.

«Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с Россией об увеличении поставок газа в Венгрию. В ближайшие дни мы это доработаем с „Газпромом“ и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок», — заявил министр.

Конкретных данных по объемам и ценам он не привел.

По данным национального энергетического регулятора на 1 августа 2022 года, в резервах Венгрии хранилось 3,35 миллиарда кубометров газа. Это чуть более половины общей емкости хранилищ.

В июле вопрос о поставках 700 миллионов кубометров газа в дополнение к действующему контракту Сийярто поднимал на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В начале августа стало известно, что «Газпром» увеличил прокачку энергоносителя по трубопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов. Ежедневный дополнительный объем составил 2,6 миллиона кубометров.

Ранее Венгрия наряду с Польшей отказалась утвердить решение Совета ЕС о добровольном снижении потребления газа на 15%. Но их отказ на утверждение плана на окончательное решение не повлиял. Принятый документ предусматривает, что страны — члены Евросоюза добровольно снижают потребление газа на 15% в срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. В случае необходимости срок действия документа продлят.