24 февраля 2024, 17:57
ЕС пообещал передать Украине 4,5 миллиарда евро весной
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз в марте выплатит Украине 4,5 млрд евро
Евросоюз в марте направит украинскому руководству 4,5 миллиарда евро. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
Она встретилась в Киеве с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и объявила о скором начале выплат в рамках пакета помощи на 50 миллиардов евро. Фон дер Ляйен также рассказала, что обсудила этот вопрос с украинской стороной.
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«Первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро будет произведен в марте», — подчеркнула глава ЕК.
Шмыгаль и фон дер Ляйен также обговорили проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза и вопросы обороны.
Ранее председатель Еврокомиссии прибыла в столицу Украины. Вместе с ней на поезде из Польши в Киев приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
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