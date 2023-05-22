Мир 22 мая 2023, 10:49 Бербок призналась, что обсуждения нового пакета санкций в отношении России продолжаются Глава МИД ФРГ Бербок: обсуждения нового пакета санкций против России продолжаются РИА «Новости»

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Дискуссии относительно уже 11-го пакета антироссийских санкций продолжаются в Евросоюзе, идет уточнение правовых вопросов. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, написал ТАСС.

«Что касается 11-го пакета, то здесь мы в целом находимся на стадии обсуждения. Важно — и в этом все мы едины, — чтобы не происходило обхода санкций», — сказала она после прибытия на встречу с коллегами из ЕС в Брюсселе.

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По ее словам, если отдельные компании экспортируют в РФ продукцию, которая годна для ведения конфликта, то они должны за это ответить. Министр предложила оценить этот с точки зрения юриспруденции.

«Это мы продолжаем обсуждать на данном уровне», — добавила глава МИД Германии.

Ранее США ввели новые ограничительные меры против российских граждан и компаний. Россия ответила зеркально: она запретила въезд на свою территорию 500 американцам. Среди них оказался и бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама.