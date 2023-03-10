Мир 10 марта 2023, 07:25 Венгрия сверстает новую стратегию сотрудничества с Россией — Орбан Премьер Венгрии Орбан призвал продумать систему взаимоотношений с Россией на 10-15 лет piqsels

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Отношения между Россией и Европой не удастся восстановить в той мере, в какой хотелось бы, поэтому Венгрии следует продумать новую стратегию сотрудничества на ближайшие 10-15 лет. С таким призывом выступил на экономическом форуме в Будапеште премьер-министр страны Виктор Орбан. Речь опубликовали на его сайте.

Он назвал понятным и естественным желание восстановить российско-европейские отношения после завершения спецоперации на Украине, но нереалистичным. Виктор Орбан объяснил, что Европа за последний год переориентировалась на других партнеров, и прежнее положение дел не вернуть.

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«Поэтому венгерской внешней политике и венгерской экономической политике придется много думать о том, какую систему отношений она сможет создать и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет», — призвал политик.

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Премьер-министр признал, что в интересах Венгрии сохранить как можно больше связей с Россией по многим причинам, в основном энергетическим. Однако, по его словам, пока непонятно, станет ли это сотрудничество успешным, и как долго оно продлится. Он назвал будущее российско-венгерских отношений за счет энергетики одним из ключевых вопросов планирования экономической политики страны.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто признал неэффективность 10 пакетов европейских санкций. Он сказал, что конфликт на Украине остановит только соглашение о прекращении огня.