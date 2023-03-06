Мир 06 марта 2023, 02:03 Венгрия назвала условие для завершения конфликта на Украине МИД Венгрии: конфликт на Украине завершится после прекращения огня РИА «Новости»

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Европа пытается разрешить кризис на Украине неработающими решениями. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT.

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня», — сказал он.

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По мнению Сийярто, через санкции ЕС не смог остановить конфликт.

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«Мы уже ввели 10 санкционных пакетов, это приблизило нас к разрешению конфликта? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет. Это навредило нам? Да», — отметил он.

При этом «решения» которая пытались найти в Европе, не сработали, потому что западные страны слишком увлеклись военным менталитетом, пояснил Сийярто. Также он заявил, что Венгрия не посылает оружие на Украину, чтобы не умирали люди.

«Вот почему мы работаем, чтобы остановить это. Мы не посылаем оружие, мы продолжаем выступать за мир», — резюмировал министр.

Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия опасается отправки войск из какой-нибудь из стран ЕС на Украину. По его словам, это может случиться на фоне передачи ВСУ военной техники.