Венгрия решила продолжить строительство «Турецкого потока»

Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявил о том, что построит до октября 2021 года соединительный газопровод из Сербии. По нему в Венгрию пойдет газ из «Турецкого потока».

Об этом сообщается на сайте FGSZ.

«FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том <… > что Венгерский регулятор <…> в своем решении <…> от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью шесть миллиардов кубометров в год», — говорится в сообщении.

Плановый срок введения нового газопровода в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.

Строительство газопровода «Турецкий поток» начали в 2017 году. В январе этого года его торжественно открыли в Стамбуле Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Газопровод состоит из двух нитей, проложенных по дну Черного моря. По одной трубе сырье поставляется в Турцию, а по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Годовой объем поставок составляет 31,5 миллиарда кубометров.