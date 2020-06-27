Венгрия решила продолжить строительство «Турецкого потока»
Об этом сообщается на сайте FGSZ.
«FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том <… > что Венгерский регулятор <…> в своем решении <…> от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью шесть миллиардов кубометров в год», — говорится в сообщении.
Плановый срок введения нового газопровода в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Строительство газопровода «Турецкий поток» начали в 2017 году. В январе этого года его торжественно открыли в Стамбуле Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Газопровод состоит из двух нитей, проложенных по дну Черного моря. По одной трубе сырье поставляется в Турцию, а по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Годовой объем поставок составляет 31,5 миллиарда кубометров.