Мир 05 мая 2023, 17:51 Венгрия решила бороться с европейской пропагандой конфликта на Украине Глава МИД Сийярто: Венгрия будет бороться с так называемой прогрессивной политикой ЕС Pxhere

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Венгрия будет бороться с «прогрессивной внешней политикой» лидеров стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Сийярто пояснил, что политика ЕС часто противоречит национальным интересам отдельных стран, в том числе потому, что содержит «пропаганду» конфликта на Украине.

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«Венгерская внешняя политика останется суверенной и будет вырабатываться только на основе национальных интересов», — процитировал ТАСС главу венгерского МИД.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан констатировал, что в украинском конфликте не будет победителей, зато будут проигравшие, — он признался, что не может себе представить, «что кто-то может победить ядерную державу». Орбан призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Он также подчеркнул, что страны Запада самостоятельно решают, насколько далеко готовы зайти в накачке ВСУ оружием.