Мир 15 ноября 2022, 13:35 Венгрия признала провал антироссийских санкций Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции против России бьют по экономике Европы Unsplash

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Венгрия считает, что Евросоюз должен отказаться от санкционной политики против России и не принимать девятый пакет санкций. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передал ТАСС.

«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций», — сказал Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.

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Он напомнил, что Евросоюз таким образом, путем санкций, собирался прекратить военный конфликт на Украине. Теперь же, сказал Сийярто, многие политики пошли в обратную и утверждают, будто такого плана никогда не было. И венгерский политик задается вопросом: «Так в чем же тогда заключалась их цель?» Своих европейских коллег он при этом назвал лицемерами.

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На днях госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш упрекнула Западную Европу в отказе от христианских ценностей. По ее словам, в Венгрии открывают новые церкви, а в Западной Европе из них делают пабы и ночные клубы.