Мир 13 ноября 2022, 00:58 Венгрия уличила Западную Европу в отказе от христианских ценностей Власти Венгрии: Западная Европа отказалась от христианских ценностей РИА «Новости»

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В Венгрии открывают новые церкви, а в Западной Европе из них делают пабы и ночные клубы. Такое заявление сделала госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш, сообщило агентство MTI.

По словам Солтеша, за последние 10 лет в Венгрии и в регионах Карпатского бассейна построили свыше 200 церквей. А в это время жители Западной и Северной Европы наблюдают, как «церкви закрываются, превращаются в пабы и ночные клубы, а во многих случаях — в мусульманские мечети и молитвенные дома».

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Госсекретарь канцелярии премьера уверен, что виной этому является отказ «церкви в Западной Европе от двух тысячелетий христианского учения, следуя идеологии и принимая послания, которые полностью подрывают устои общества».

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Правительство Венгрии уже не первый раз заявляет, что в западноевропейских странах отказываются от традиционных христианских ценностей, которая грозит социальной деградацией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на рост вовлеченности Европы в конфликт на Украине. Он напомнил, что сперва ЕС снабжал ВСУ только нелетальным оружием, а потом была одобрена передача и других видов вооружения.