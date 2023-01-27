Мир 27 января 2023, 11:37 Венгрия потеряла около 10 млрд евро из-за антироссийских санкций Евросоюза Премьер Орбан: Венгрия за год потеряла около 10 млрд евро из-за санкций ЕС против России piqsels

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Премьер-министр Венгрии признался, что его страна из-за санкционной политики Евросоюза против России по итогам 2022 года лишится порядка 10 миллиардов евро. Такое заявление он сделал на радиостанции Kossuth .

«В результате санкций Венгрия потеряет 3764 миллиарда форинтов (около 10 миллиардов евро — прим. ред.) в виде несостоявшегося экономического роста», — сказал он.

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Орбан отметил, что эта сумма почти равна числу совокупного личного подоходного налога граждан Венгрии. Премьер подчеркнул, что венгерское правительство выступает за то, чтобы Евросоюз пересмотрел санкционную политику.

Он напомнил, ЕС сейчас разрабатывает уже десятый пакет санкций против России, в этот раз речь идет об ограничительных мерах в отношении российской ядерной энергетики. Орбан предупредил, что в случае принятия такого решения Венгрия наложит на него вето.