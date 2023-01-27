Мир 27 января 2023, 11:01 Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против России Премьер Орбан пообещал, что Венгрия не даст ходу санкциям против ядерной энергетики России Unsplash

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Венгрия наложит вето в случае, если ЕС введет санкции в отношении предприятий и организаций российской ядерной энергетики. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на радиостанции Kossuth.

«В Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня — ядерная энергетика», сказал он, говоря о работе Еврокомиссии над очередным санкционным пакетом против РФ.

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Орбан отметил, что «ожидает большой битвы, но венгерское правительство наложит вето», если Европейский союз решит ввести ограничения против ядерной энергетики России.

Западные страны после начала российской спецоперации на Украине стали вводить против РФ санкции. Недавно стало известно, что Япония заморозила активы сына бывшего украинского президента Александра Януковича. Также ограничительные меры коснулись российских компаний и частных лиц.