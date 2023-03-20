Мир 20 марта 2023, 11:57 Венгрия отказалась участвовать в закупке боеприпасов для ВСУ Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не станет отправлять оружие на Украину piqsels

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Несмотря на давление Евросоюза, Венгрия по-прежнему не собирается поставлять оружие на Украину. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он разместил соответстующий пост в соцсетях по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«К сожалению, поступает все больше предложений в поддержку конфликта, на этот раз о совместной закупке боеприпасов и передаче их Украине. <…> Давление на нас усиливается, <…>, но мы стоим на своем», — подчеркнул Сийярто.

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Он добавил, что жители Венгрии однозначно хотят оставаться в стороне от происходящего на Украине.

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Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки предупреждал, что Европа может в конце концов оказаться в центре украинского конфликта. По его мнению, возможно, дело не ограничится отправкой вооружения для ВСУ — в какой-то момент придется помочь и людскими ресурсами, а это приведет к эскалации конфликта.

Венгрия изначально выступала за дипломатический путь выхода из ситуации на Украине.