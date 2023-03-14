Мир 14 марта 2023, 09:18 Венгрия предостерегла Европу от отправки войск на Украину Минобороны Венгрии: Европе придется посылать войска на Украину из-за нехватки людей РИА «Новости»

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Европа может не ограничиться, участвуя в конфликте на Украине отправкой оружия и бронетехники. Не исключено, что станам ЕС придется помочь ВСУ и войсками из-за нехватки людских ресурсов. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, слова которого привело издание Index.

«Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень <…> Если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — отметил Салаи-Бобровницки.

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Подобные действия он определил как своего рода эскалацию. Министр обороны Венгрии предрек, что и в итоге Европа окажется в центре конфликта. Он пояснил, что вовлечение европейских стран в конфликт происходит постепенно: сначала политики голосуют за санкции, потом выделяют военные транши, оборонные средства, затем дело доходит до танков Leopard и истребителей.

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Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что ЕС и НАТО вмешались в конфликт на Украине, вооружая ВСУ.