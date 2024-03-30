Мир 30 марта 2024, 02:36 Премьер Венгрии рассказал, как спасти Украину Премьер Венгрии Орбан: Украина станет буферной зоной между Россией и НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасти Украину могло бы превращение страны в буферную зону между Россией и НАТО с гарантиями безопасности. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передало издание Mandiner.

Политик выразил уверенность, что Украине необходимо отказаться от идеи вступить в Североатлантический альянс, потому что Россия никогда на это не согласится. Если же украинцы будут настаивать на членстве в НАТО, они рискуют полностью потерять свою страну, предупредил Орбан.

Реклама

Премьер-министр Венгрии также исключил возможность нападения России на одну из стран-членов НАТО.

Неделю назад Виктор Орбан заявил, что Запад может отправить войска на Украину в ближайшие два-три месяца. Политик напомнил, что изначально западные страны отказывались отправлять ВСУ любое летальное оружие, а сейчас идут разговоры о дальнобойных ракетах, которые могут лететь до Москвы. Орбан признался, что эта ситуация его тревожит.