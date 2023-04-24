Мир 24 апреля 2023, 10:58 Главы МИД ЕС не договорились о принятии новых антироссийских санкций Боррель заявил, что страны ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России РИА «Новости»

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Евросоюз пока не готов представить новый пакет санкций против России. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС, сообщил ТАСС.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — отметил он.

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Запад в течение нескольких лет пытается осложнить жизнь россиян санкциями. Но благодаря курсу на импортозамещение страна справляется с санкционным давлением. ЕС также захотел запретить транзит некоторых товаров через Россию, чтобы ужесточить ограничения.

Планируется, что новые рестрикции не затронут госкорпорацию «Росатом», так как члены ЕС не пришли к единому мнению по этому вопросу

Санкции против России могут привести к нарастанию экономического кризиса во всем мире и затронуть десятки стран.