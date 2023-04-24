24 апреля 2023, 10:58
Главы МИД ЕС не договорились о принятии новых антироссийских санкций
Боррель заявил, что страны ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России
Евросоюз пока не готов представить новый пакет санкций против России. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС, сообщил ТАСС.
«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — отметил он.
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Запад в течение нескольких лет пытается осложнить жизнь россиян санкциями. Но благодаря курсу на импортозамещение страна справляется с санкционным давлением. ЕС также захотел запретить транзит некоторых товаров через Россию, чтобы ужесточить ограничения.
Планируется, что новые рестрикции не затронут госкорпорацию «Росатом», так как члены ЕС не пришли к единому мнению по этому вопросу
Санкции против России могут привести к нарастанию экономического кризиса во всем мире и затронуть десятки стран.
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