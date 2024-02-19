Важное 19 февраля 2024, 18:54 Венгрия отказалась блокировать новый пакет санкций против России МИД Венгрии сообщил, что страна не станет блокировать антироссийские санкции Unsplash

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Венгрия не станет препятствовать введению 13-го пакета антироссийских санкций, так как из него убрали все пункты, противоречащие государственным интересам. Об этом в эфире телеканала M1 заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он назвал бессмысленным вето на пакет экономических ограничений, так как они не будут вредить Венгрии. Несмотря на это, антироссийские санкции являются «плохим решением», добавил лава МИД.

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«В этой ситуации нет смысла накладывать вето. В то же время я думаю, что ЕС принимает плохое решение, и не только в связи с 13-м пакетом, но и 12 раз до этого», — заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении руководства страны «держаться подальше» от политики санкций. По его словам, экономические ограничения являются новой холодной войной.