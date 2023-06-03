Мир 03 июня 2023, 02:11 Венгрия опубликовала ролик с призывом к миру и картой Украины без Крыма Unsplash

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Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик, призывающий к мирному разрешению украинского конфликта. В сюжет включили карту, на которой Крым изображен вне состава Украины.

В ролике говорится, что из-за конфликта сиротами остались десятки тысяч детей, разрушены сотни тысяч домов. Более 10 миллионов человек стали беженцами, отметило правительство Венгрии. Конфликт на Украине может приобрести мировой масштаб.

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«Только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира», — призывает Венгрия.

В качестве иллюстрации на одном из кадров привели карту мира, на которой Крым указан вне украинской территории. Венгры вместе с призывом к мирным переговорам разметили три флага — России, Украины и США.

Европа пытается разрешить кризис на Украине неработающими решениями. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявили в Венгрии. Через санкции ЕС не смог остановить конфликт.