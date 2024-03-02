Мир 02 марта 2024, 20:27 Венгрия обойдется без поставок газа через Украину Сийярто: Венгрии хватает поставок через газопровод «Турецкий поток» РИА «Новости»

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Будапешт не нуждается в транзите через Украину, чтобы обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что „Турецкий поток“ может нас снабжать газом, поэтому — тоже из соображений безопасности — транзит через Украину нам не нужен», — сказал он.

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При этом Сийярто заверил, что Венгрия готова к переговорам по увеличению каналов поставок газа.

Еврокомиссия начала искать способы полностью отказаться от поставок газа из России через Украину. Сейчас через украинскую газотранспортную систему Евросоюз получает больше 15 миллиардов кубометров российского газа в год. Этот объем распределяют между собой Австрия, Словакия, Чехия и Италия.