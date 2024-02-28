28 февраля 2024, 18:17
Европа начала готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину
Еврокомиссия ищет способ отказаться от поставок газа из России через Украину
Еврокомиссия ведет активную работу над полным отказом от поставок газа из России через Украину. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тим Макфи. Его процитировало РИА «Новости».
Макфи отметил, что в настоящее время через украинскую газотранспортную систему ЕС получает порядка 15 млрд кубометров российского газа в год. Этот объем распределяют между Австрией, Словакией и Чехией. Также небольшая часть достается Италии.
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«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они могли получить газ по другим газопроводам с учетом ожидающегося прекращения поставок через Украину», — сказал он.
По словам представителя ЕК, для этого необходимо привлечь газопроводы, идущие в другие страны Европы. Кроме того, важно обеспечить поставки сжиженного природного газа. Макфи выразил уверенность, что на Западе смогут добиться результата, поэтому к концу контракта поставки из России полностью остановят.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с Украиной была достигнута договоренность по продолжению транзита российского газа через ее территорию.
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