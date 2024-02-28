Мир 28 февраля 2024, 18:17 Европа начала готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину Еврокомиссия ищет способ отказаться от поставок газа из России через Украину

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Еврокомиссия ведет активную работу над полным отказом от поставок газа из России через Украину. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тим Макфи. Его процитировало РИА «Новости».

Макфи отметил, что в настоящее время через украинскую газотранспортную систему ЕС получает порядка 15 млрд кубометров российского газа в год. Этот объем распределяют между Австрией, Словакией и Чехией. Также небольшая часть достается Италии.

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«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они могли получить газ по другим газопроводам с учетом ожидающегося прекращения поставок через Украину», — сказал он.

По словам представителя ЕК, для этого необходимо привлечь газопроводы, идущие в другие страны Европы. Кроме того, важно обеспечить поставки сжиженного природного газа. Макфи выразил уверенность, что на Западе смогут добиться результата, поэтому к концу контракта поставки из России полностью остановят.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с Украиной была достигнута договоренность по продолжению транзита российского газа через ее территорию.