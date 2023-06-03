Мир 03 июня 2023, 13:49 Венгрия не сменит позицию по кризису на Украине — Сийярто МИД Венгрии: страна не изменит позицию в отношении конфликта на Украине piqsels

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Венгрия не изменит своей позиции по отношению к конфликту на Украине, несмотря на нападки украинских политиков на премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, написалТАСС.

Упреки обрушились на Орбана после того, как он призвал к скорейшему установлению мира. Как отметил Сийярто, в этом не было ничего удивительного.

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«Но мы не сдадимся! Мы по-прежнему будем настаивать, что самая важная задача сейчас — сохранить человеческие жизни», — подчеркнул политик.

Ранее Венгрия опубликовала ролик с призывом к миру. В сюжет включили карту, на которой Крым изображен вне состава Украины. Венгры также разместили три флага: России, Украины и США.

Власти Венгрии также заявляли, что в своей политике будут ориентироваться на Россию, Германию и Турцию.