Мир 27 февраля 2023, 22:45 Венгрия испугалась появления европейской армии на Украине Премьер Орбан: Венгрия опасается направления войск стран ЕС на Украину РИА «Новости»

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Венгрия опасается, что какая-нибудь из стран ЕС направит на Украину свои войска. С таким заявлением премьер-министр страны Виктор Орбан выступил перед национальным парламентом, сообщил ТАСС.

По словам Орбана, на фоне передачи ВСУ военной техники могут найтись и те, кто захочет отправить на Украину свои войска. Также венгерский политик напомнил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем. Он призвал депутатов не поддаваться на провокации.

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«Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума», — отметил Орбан.

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Он подтвердил, что по-прежнему выступает против санкций Евросоюза в отношении России. Премьер напомнил, что ограничения на поставки топлива привели к резкому росту цен, к тому же расходы Венгрии на энергоносители увеличились на 10 миллиардов евро.

Глава МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия согласится на проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, если украинская сторона вернет права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Но отправлять оружие на Украину страна не будет.