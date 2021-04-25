Венгрия назвала «Спутник V» самой эффективной вакциной от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Венгрии признали самой эффективной. Об этом представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) написали в аккаунте медицинского препарата в Twitter.

Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин. Согласно отчету, российский препарат показал лучшие показатели в рассматриваемых категориях.

Отечественная разработка продемонстрировала наилучшие результаты по части безопасности и эффективности среди конкурентов. На 100 тысяч привитых пришлось 95 заражений и семь летальных исходов. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 инфицирований и 32 случая смерти. А на 100 тысяч привитых вакциной Astrazeneca приходятся 700 заражений и семь случаев смерти.

Статистика охватывает период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го.

«Спутнику V» дали зеленый свет в 60 странах с общим населением около трех миллиардов жителей. Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Эффективность вакцины — 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

К проверке российской вакцины в Евросоюзе приступили в начале марта. Предполагается, что регулятор вынесет свое решение в отношении регистрации «Спутника V» в мае. Тем временем все больше европейских стран проявляет интерес к «Спутнику V».