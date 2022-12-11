Мир 11 декабря 2022, 02:23 Венгрия назвала причину отказа Евросоюза дать стране деньги Депутат Европарламента Верхофстадт проговорился о причинах отказа ЕС дать Венгрии деньги Pxhere

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Депутат Европарламента Ги Верхофстадт предложил блокировать доступ Венгрии к средствам Евросоюза в том случае, если Будапешт откажется поддерживать общеевропейские инициативы. Об этом заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

Одно наложение вето, по его словам, будет стоить стране в шесть миллиардов евро, два вето — в 11,6 миллиарда. Если государство и в третий раз решит проголосовать против, то лишится 23,2 миллиарда финансирования.

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Сейчас на Венгрию давят в силу того, что страна не готова прогибаться в некоторых вопросах, а вовсе не потому, что речь идет о состоянии демократии, считает Деметер. Венгерский политик отметил, что страна, в частности, не хочет помогать Украине новыми кредитами.

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«Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», — заметил Деметер.

Вечером 10 декабря стало известно, что совет ЕС согласовал предоставление макрофинансовой помощи Украине. уже в следующем году страна получит кредит на 18 миллиардов евро.