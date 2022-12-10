Мир 10 декабря 2022, 21:29 Совет ЕС утвердил выделение Украине кредита на €18 млрд Украина получит европейский кредит на 18 миллиардо евро в 2023 году Unsplash

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Совет Евросоюза согласовал предоставление макрофинансовой помощи Украине. Страна получит кредит на 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом сообщили на сайте Евросовета.

«Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро», — заявили в пресс-релизе.

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Как уточнил Совет ЕС, кредит предусматривает льготный период, который продлится 10 лет. Основная часть процентных расходов ляжет на государства-члены, которую будут покрывать ее с помощью внешних доходов.

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«Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами», — отметили в сообщении.

Теперь документ направят на согласование в Европарламент. Допускается, что пакет передадут уже на следующей неделе. Часть законодательных актов совет министров экономики и финансов стран ЕС уже одобрил. Согласование проходило 6 декабря, но окончательное решение тогда не приняли из-за блокировки инициативы Венгрией.