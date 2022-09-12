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Спикер парламента Венгрии назвал ЕС проигравшей стороной в конфликте вокруг Украины

Спикер парламента Венгрии Кевер: ЕС уже проиграл в конфликте вокруг Украины

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Евросоюз уже проиграл в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, как он закончится, заявил спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер. Его слова передал Hirado.hu.

Венгерский политик подчеркнул — ЕС не смог восстановить мир на Украине дипломатическим путем. Кроме того, под внешним давлением он действует вопреки своим экономическим интересам.

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По мнению Кевера, внешние силы сделали Европу уязвимой и подчиненной чужой политике. Это касается всех сфер, включая проблему в энергетической сфере и дезинтеграцию внутри союза.

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Спикер парламента Венгрии не уточнил, кто именно хочет манипулировать странами ЕС, чтобы ликвидировать демократические государства и колонизировать регион.

Ранее США на фоне «российской угрозы» предложил союзникам по военно-политическому блоку НАТО гранты на закупку вооружений у американских компаний.

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