США предоставят союзникам по НАТО гранты на покупку оружия — СМИ | 360°

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США предоставят союзникам по НАТО гранты на покупку оружия — СМИ

Politico: США предоставят союзникам по НАТО гранты на покупку оружия

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Европейские члены военно-политического блока НАТО истощили свои запасы вооружений. Власти США решили предоставить этим государствам гранты для покупки военного оборудования, сообщило издание Politico.

«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО», — отметил публицист.

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Это развеет опасения стран Прибалтики о том, что они стали уязвимее после того, как передали так много оружия Украине, отметил автор статьи.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, а также другим европейским странам. Речь идет об Албании, Хорватии, Чехии, Косово, Молдавии, Северной Македонии и других государствах. Американская администрация утверждает, что существует угроза «российской агрессии» для этих стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия на восточной границе альянса.

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