Венгерские магазины перешли на режим жесткой экономии электроэнергии | 360°

Мир 15 сентября 2022, 08:42 Поделиться Telegram

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Viber Венгерские магазины перешли на режим жесткой экономии электроэнергии РИА «Новости»: супермаркеты в Венгрии начали отключать электричество на ночь ради экономии РИА «Новости»

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Крупные торговые сети Венгрии в целях экономии электроэнергии начали отключать все потребители на ночное время суток. Об этом написало РИА «Новости».

Еще одной мерой экономии стала замена осветительных ламп на более энергосберегающие, отключение ярких вывесок, электрических рекламных баннеров и уменьшение освещения в целом.

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«Мы уже поменяли лампы в торговом зале, а теперь занимаемся тем же в холодильных камерах, складах и зонах для сотрудников. Таким образом, нам получится сэкономить около миллиона киловатт-часов за один год», — рассказали в компании Tesco.

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Представитель сети магазинов SPAR сообщил, что на ночь они также выключают системы воздухообмена и стараются активнее внедрять технологию солнечных батарей, которые уже обеспечивают электроснабжение двух торговых точек.

Ранее власти Венгрии на одном из совещаний в Евросоюзе подняли вопрос о целесообразности антироссийских санкций, из-за которых миру грозит энергетический кризис. Глава МИД Петер Сийярто рассказывал, что напрямую спросил об этом еврокомиссара Кадри Симпсон, но не получил прямого ответа.

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