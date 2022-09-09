Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России | 360°

Мир 09 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России Глава МИД Венгрии Сийярто усомнился в необходимости антироссийских санкций РИА «Новости»

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На встрече руководителей энергетических ведомств ЕС подняли вопрос о сохранении санкций против России. Темой заинтересовался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова процитировал ТАСС.

Мероприятие проходит в Брюсселе.

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«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций?» — поделился Сийярто.

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Он отметил, что хотел получить четкий ответ от представителей ЕК. Однако надежды не оправдались.

Сийярто уточнил, что он интересуется целесообразностью антироссийских санкций из-за низкой результативности этих рестрикций. По его мнению, задумка ЕС с ограничениями провалилась. Доказательство тому он видит в экономическом кризисе на территории ЕС, а также в непрекращающемся конфликте на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что пока решение по дальнейшим шагам так и не приняли. По словам Сийярто, в блоке надеются на выступление Еврокомиссии с реальными предложениями в ближайшие две недели.

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