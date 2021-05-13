Венесуэльцы пришли к шаманам лечиться от ковида

Жители Венесуэлы все чаще стали обращаться к коронавирусным экзорцистам. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Местные жители разочаровались в традиционной медицине, поэтому они идут за помощью к шаманам и другим духовным лидерам. Некоторые из них считают веру надежнее таблеток. Однако большинство людей не имеет денег на врачей. Одна только консультация у медика стоит 40-80 долларов (2975-5950 рублей). При этом месячная зарплата многих жителей — менее пяти долларов (371 рубль).

Кроме того, во время пандемии больницы переполнены, медикаментов не хватает.

Ранее в Киргизии похвастались настойкой, которая за несколько дней вылечит от ковида. Однако пока нет подтвержденных исследований средства из ядовитого растения. Ученые опасаются, что оно приведет лишь к эпидемии.