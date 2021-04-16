Умереть от яда или ковида? Ученые с осторожностью отнеслись к чудо-снадобью из Киргизии

В Киргизии похвастались настойкой, которая может за пару дней излечить от ковида. Однако подтвержденных исследований панацеи из ядовитого растения нет. Ученые опасаются, что такая надежда на чудо приведет лишь к эпидемии.

Киргизские врачи придумали лекарство от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что опасную болезнь удалось победить настойкой из ядовитого иссык-кульского корня. Снадобье, которым, по словам министра, издревле лечились киргизы, побеждает вирус всего за два-три дня.

Бейшеналиев признал, что от отвара иссык-кульского корня человек может умереть, но лишь при неправильном применении. Пить отвар непременно нужно горячим. Точный рецепт и метод определения дозировки получил от своего отца президент Киргизии. Впоследствии руководитель страны им поделился со своим министром, рассказало информагентство «24.kg».

Сам президент Садыр Жапаров заявил, что лично побывал в больницах Бишкека и Чуйской области и побеседовал с больными. Лидер Киргизии резюмировал, что те попали в реанимацию, потому что занимались самолечением. Если бы они сразу же, при появлении первых симптомов обратились в больницы, врачи поставили бы их на ноги в считаные дни.

Сначала доказательства

У ученого сообщества пока нет данных об эффективности и безопасности настойки иссык-кульского корня для лечения COVID-19. Киргизские изобретатели также не сообщали о своей разработке во Всемирную организацию здравоохранения.

Отечественные ученые отметили, что народных средств много, но их редко правильно изучают. Профессор и вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что эффективность лечения тем или иным средством подтверждается только клиническими испытаниями.

С этим полностью согласен и доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В беседе с «360» ученый отметил, что народные средства обладают некоторым потенциалом — и он не всегда изучен.

«Очень скептически отношусь. Вы открыли „таблетку от всех болезней“? Вперед! Напишите статью в The Lancet, пусть ее грамотные люди оценят, как оценили вакцину „Спутник V“. Если она пройдет жесточайшие рецензии и будет опубликована, тогда я в это поверю и буду целиком на вашей стороне. А пока — извините», — пояснил свою позицию Алексей Аграновский.

Опасная надежда

По словам доктора биологических наук, непроверенные средства могут быть опасны уже тем, что отнимут у больных время, когда можно было бы начать необходимое лечение. Вера далеко не всегда помогает излечить болезнь.

«Бывает так с раковыми больными: ему шаманов вызывают за большие деньги, а нужно было срочно бежать к онкологу. Время теряется на это. Я не могу ничего сказать про именно эту настойку — нужно смотреть статистику, доказательства, до и после. Пока что это просто потеря времени вместо полноценного лечения», — объяснил ученый.

Алексей Аграновский подчеркнул, что возможны разные методы лечения, но у них должен быть научно обоснованный фундамент. Кроме того, еще одна опасность непроверенных лекарственных средств в том, что люди не пойдут вакцинироваться. Когда есть «чудо-таблетка», многие не захотят тратить время на прививки. И это плохо, ведь они подвергнут опасности не только себя, но и окружающих.

Ярмарка панацей

Как оказалось, киргизы не первыми решились на экспериментальное лечение. В прошлом году в Африке сделали ставку на полынь. ВОЗ пришлось напомнить, что растения, которые считаются возможным средством против COVID-19, должны быть протестированы, написал ТАСС.

На просторах Рунета с началом пандемии также появлялись многочисленные знатоки, которые советовали радикальные и гарантированные средства по древним рецептам бабушек и дедушек. Выбор был широк — от уринотерапии до спирта натощак вперемешку с лечебным голоданием и зеленым чаем. Также предлагали всякие обереги.

Последними, кстати, до сих пор торгуют весьма бойко. В нынешнем апреле прокуратура Калужской области была вынуждена вмешаться и свернуть бизнес продавцов амулетов и заговоров от опасной инфекции. Теперь сайтами займется Роскомнадзор, написал портал Obninsk.name.

Сейчас уже знахари сильно поутихли. За время пандемии многие смогли убедиться, чем грозит вера шарлатанам. Люди хотят жить и идут на прививку, которую создали и протестировали лучшие специалисты, а саму вакцинацию проводят дипломированные медики, к тому же бесплатно.

Корень зла

После презентации киргизского чудо-снадобья одному из операторов СМИ, который находился вблизи того места, где кипятили отвар, стало плохо. У него заболела голова, началась рвота. Коллеги вызвали журналисту скорую помощь, сообщило информагентство «24.kg».

Аконит джунгарский, или так называемый иссык-кульский корень, — очень ядовитое растение. Причем настолько, что мясо животных, которые неосторожно съели аконит, тоже нельзя употреблять. В быту опасной травой уничтожают мух, а настойкой из цветков — тараканов.

Но это не мешает применять аконит в народной медицине. Настойку корневищ используют наружно при невралгиях, мигрени, как болеутоляющее. В гомеопатии ее применяют от головной боли, а также при лечении последних стадий рака.