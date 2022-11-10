Мир 10 ноября 2022, 08:56 Венесуэла захотела стать центром производства здоровой пищи для всего мира Президент Мадуро: мы ставим задачу превратить Венесуэлу в центр производства здоровой пищи РИА «Новости»

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Венесуэла способна стать крупным экспортером продовольствия, заявил президент этой страны Николас Мадуро. По его словам, поставки венесуэльских продуктов могут быть ориентированы на весь мир, сообщило РИА «Новости».

«Мы ставим перед собой серьезную задачу — превратить Венесуэлу в центр производства здоровой пищи для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира», — пояснил Мадуро.

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В сентябре политик высказался за отмену антироссийских санкций. Он указал на то, что последствия ограничительных мер негативно влияют на развивающиеся страны. По словам Мадуро, от нестабильной экономической ситуации страдают государства глобального Юга.

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Кроме того, президент Венесуэлы заявлял, что его страна вынуждена платить за последствия мирового климатического кризиса, который вызвали капиталистические государства.

Политик подчеркнул, что они продолжают загрязнять планету во благо немногих.