Венесуэльский президент Николас Мадуро обозначил необходимость снять с России ограничительные меры, так как их последствия оказывают негативное влияние на развивающиеся страны. Об этом сообщил ТАСС.

«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», — цитирует Мадуро RT.

Он заметил, что некоторые называют поведение США и Европы экономическим суицидом. По его словам, антироссийские санкции ударили бумерангом по странам, которые их и ввели.