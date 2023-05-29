Мир 29 мая 2023, 23:32 Венесуэла захотела присоединиться к БРИКС Президент Венесуэлы Мадуро заявил о желании присоединиться к БРИКС Unsplash

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна хочет присоединиться к БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом глава государства сказал в ходе совместной пресс-конференции с бразильским лидером Лулой да Силвой. Его слова передал ТАСС.

«Если нам зададут вопрос, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и шагать в ногу с меняющимся геополитическим устройством», — сказал Мадуро.

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По его словам, это сотрудничество поможет в становлении южноамериканского единства. Венесуэльский лидер сравнил БРИКС с магнитом, который притягивает страны, ищущие мира и поддержки. Он напомнил, что уже более 30 государств изъявили желание присоединиться к этой международной группе.

Ранее японская газета Sankei Shimbun назвала БРИКС осью сопротивления Западу. По мнению авторов статьи, организация может стать центром притяжения для Глобального юга — так называют расположенные в южном полушарии новые индустриальные и развивающиеся страны.