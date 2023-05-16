Мир 16 мая 2023, 08:43 Страны БРИКС станут осью сопротивления Западу Sankei Shimbun: государства БРИКС станут осью сопротивления коллективному Западу РИА «Новости»

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Дискуссии на саммите Группы семи (G7) в Японии будут вестись с учетом возрастающего влияния государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом написала консервативная ежедневная газета Sankei Shimbun.

БРИКС «как ось сопротивления Западу может стать центром притяжения для Глобального юга, как именуют расположенные в основном в южном полушарии новые индустриальные и развивающиеся страны», указало издание. По мнению авторов материала, есть даже вероятность появления новой валюты, которая заменит доллар.

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Газета также писала, что развивающиеся страны увеличивают свое присутствие в международном сообществе благодаря растущей экономической мощи. Речь идет о Е7 — Китае, Индии, России, Бразилии, Индонезии, Мексики, Турции.

«E7 был предложен крупной консалтинговой фирмой PwC. Прошлые оценки PwC показывают, что к 2030 году ВВП стран E7 в 1,5 раза превысит ВВП G7, а к 2050 году — в 1,5 раза», — писало издание.

Если E7 и Глобальный Юг увеличат свою экономическую мощь, присутствие G7 может относительно уменьшиться.

Некоторые СМИ передают, что лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме, который начнется 19 мая, намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против России. Они затронут энергетический сектор, а также экспорт в РФ товаров.