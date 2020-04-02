Венесуэла решила сотрудничать с США против наркокартелей

Министр иностранных дел страны Хорхе Арреас опубликовал официальное заявление на личной странице в Twitter.

«Венесуэла отвергает позорные заявления кабинета безопасности Трампа против боливарианского правительства. Тем не менее, приветствует то, что США наконец-то принимают меры для защиты своих уязвимых и заброшенных границ от наркотиков из Колумбийского оборота», — написал дипломат.

По его словам, страна готова к «координации для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе».

Ранее США и еще 22 страны решили начать масштабную антинаркотическую операцию. Дональд Трамп убежден, что для наркоторговцев пандемия коронавируса может оказаться полезной.