Трамп пошел войной на наркокартели на фоне пандемии

США и еще 22 страны развернут масштабную операцию против наркокартелей в Западном полушарии. По мнению Трампа, торговцы наркотиками могут воспользоваться ситуацией с эпидемией в своих целях, а этого допустить нельзя.

«Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим… Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев», — заявил президент США Дональд Трамп во время трансляции из Белого дома.

Трамп подчеркнул, что для борьбы с торговцами наркотиками Штаты привлекут военные самолеты, вертолеты и корабли. Всех участников спецоперации оснастят необходимой экипировкой. Во время трансляции генпрокурор США Уилльям Барр заявил, что сложившаяся ситуация представляет угрозу национальной безопасности.

В свою очередь власти Венесуэлы выразили готовность содействовать США в борьбе с наркотрафиком. Глава МИД страны Хорхе Арреаса написал в Twitter, что правительство приветствует такие шаги, а органы по борьбе с наркопреступностью будут сдерживать наркоторговцев в регионе. Об этом написало РИА «Новости».

Соединенные Штаты на этой неделе стали лидером по количеству заразившихся коронавирусом. Число инфицированных превысило 203 тысячи человек. Погибли от COVID-19 в США более пяти тысяч человек. Только за последние сутки скончались около 1,2 тысячи зараженных.