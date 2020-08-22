Венесуэла готова предложить добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19

Помимо российской вакцины Венесуэла готова выпускать и испытывать препараты, разработанные в Китае и на Кубе. По словам Родригез, власти республики уже связалась по этому вопросу с Китаем и Россией и сейчас ведут переговоры с Кубой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро добавил, что страна «готова незамедлительно присоединится к испытаниям» кубинской вакцины.

Присутствовавший на встрече глава Минздрава Карлос Альварадо, в свою очередь, заявил, что главными на третьей фазе исследований являются вакцины из Китая, России, США и Великобритании.

Для испытания российского препарата Венесуэла, по словам Альварадо, предложила участие 500 волонтеров.

«Спутник V» остается пока единственной зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Третья фаза испытаний препарата будет проходить во время массовой вакцинации, заявляли разработчики.