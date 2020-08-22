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    22 августа 2020, 03:54

    Венесуэла готова предложить добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19

    Кирилл Фролов

    Венесуэла хочет принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также страна предложила производить препарат на своей территории, сообщила вице-президент страны Делси Родригес во время заседания комиссии по борьбе с COVID-19.

    Помимо российской вакцины Венесуэла готова выпускать и испытывать препараты, разработанные в Китае и на Кубе. По словам Родригез, власти республики уже связалась по этому вопросу с Китаем и Россией и сейчас ведут переговоры с Кубой.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро добавил, что страна «готова незамедлительно присоединится к испытаниям» кубинской вакцины.

    Присутствовавший на встрече глава Минздрава Карлос Альварадо, в свою очередь, заявил, что главными на третьей фазе исследований являются вакцины из Китая, России, США и Великобритании.

    Для испытания российского препарата Венесуэла, по словам Альварадо, предложила участие 500 волонтеров.

    «Спутник V» остается пока единственной зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Третья фаза испытаний препарата будет проходить во время массовой вакцинации, заявляли разработчики.

    Новости SMI.FM