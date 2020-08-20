Инструкция по применению первой вакцины от СОVID-19. Кому она противопоказана и как подготовиться к прививке

Первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России, и уже осенью начнется вакцинация населения. Но у препарата есть противопоказания к применению. «360» разобрался, кому нельзя вводить лекарство и на что нужно обратить внимание перед походом к врачу.

Вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат 11 августа. Лекарство получило название «Гам-КОВИД-Вак» и будет продаваться под торговой маркой «Спутник V».

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Колоть его нужно в два этапа, выдерживая интервал три недели между вакцинациями. По данным Минздрава, такая схема прививания позволит человеку выработать иммунитет на два года.

Несмотря на эффективность, у препарата есть противопоказания к применению, предупреждает РИА «Новости», ссылаясь на инструкцию к препарату. Его нельзя вводить:

— беременным и кормящим женщинам;

— людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины;

— при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе;

— при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

Кроме того, необходимо помнить, что в последнем случае вакцинацию можно проводить только спустя две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Если человек перенес нетяжелую форму ОРВИ или острое инфекционное заболевание ЖКТ, то препарат можно ввести, когда температура придет в норму.

Помимо противопоказаний, есть случаи, при которых вакцину следует вводить с осторожностью. К ним относятся:

— хронические заболевания почек и печени;

— заболевания легких, астма, сахарный диабет и метаболический синдром;

— аллергические реакции, экзема, аутоиммунные заболевания;

— первичный и вторичный иммунодефицит;

— заболевания сердечно-сосудистой системы;

— тяжелые заболевания системы кроветворения;

— инсульты, эпилепсия или другие заболевания центральной нервной системы.

После введения вакцины от коронавируса могут появиться побочные эффекты. Например, головная боль, повышение температуры тела, озноб или общее недомогание. Иногда препарат вызывает тошноту, снижение аппетита и увеличение регионарных лимфоузлов. При этом у вакцины крайне низкий риск передозировки, а храниться она может в течение полугода.

Подготовка к вакцинации

По словам врача-иммунолога и доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, перед вакцинацией от коронавируса нужно помнить об определенных правилах. Так, до визита к врачу нельзя пить алкоголь.

«На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — пояснил он радио Sputnik.

Он подчеркнул, что не стоит бояться задавать вопросы специалистам, если есть какие-то сомнения. Стесняться врачей точно не нужно.

Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше +4 градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц Владислав Жемчугов врач-иммунолог и доктор медицинских наук.

Медик отметил, что делать прививку должен именно врач, а не медсестра. Он посоветовал ознакомиться со всеми нюансами на сайте Роспотребнадзора и требовать в медицинском кабинете, чтобы все происходило по правилам.