21 июня 2023, 06:48
Великобританию предупредили о риске утратить статус военной державы в НАТО
Генерал Рэдфорд: Великобритания лишится позиции в НАТО из-за сокращения армии
Великобритания лишится статуса одной из ведущих военных держав в НАТО, если не остановит сокращение своей армии. Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тим Редфорд сказал об этом The Daily Telegraph.
Он посчитал, что британская армия слишком малочисленная и не сможет отреагировать на возможные угрозы. В ней служат 76 тысяч человек — минимальное число с начала XIX века. Генерал призвал прекратить думать, что Великобритания проживет за счет прошлых успехов, и нарастить численность армии одновременно с модернизацией ее арсенала.
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«Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что <...> мы можем утратить это положение», — сказал он.
Тим Редфорд порекомендовал инвестировать в вооруженные силы, демонстрировать лидерство и создавать собственную производственную базу.
Бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст назвал слабым флот страны. Он предупредил, что кораблей недостаточно даже для обеспечения безопасности торговых путей.
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