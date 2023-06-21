Мир 21 июня 2023, 06:48 Великобританию предупредили о риске утратить статус военной державы в НАТО Генерал Рэдфорд: Великобритания лишится позиции в НАТО из-за сокращения армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Великобритания лишится статуса одной из ведущих военных держав в НАТО, если не остановит сокращение своей армии. Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тим Редфорд сказал об этом The Daily Telegraph.

Он посчитал, что британская армия слишком малочисленная и не сможет отреагировать на возможные угрозы. В ней служат 76 тысяч человек — минимальное число с начала XIX века. Генерал призвал прекратить думать, что Великобритания проживет за счет прошлых успехов, и нарастить численность армии одновременно с модернизацией ее арсенала.

Реклама

«Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что <...> мы можем утратить это положение», — сказал он.

Тим Редфорд порекомендовал инвестировать в вооруженные силы, демонстрировать лидерство и создавать собственную производственную базу.

Бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст назвал слабым флот страны. Он предупредил, что кораблей недостаточно даже для обеспечения безопасности торговых путей.