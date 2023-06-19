19 июня 2023, 23:35
Экс-глава Минобороны Британии пожаловался на «жалкий» флот из-за нехватки денег
Экс-глава ВМС Британии Уэст: сокращения бюджета сделали флот страны «до жалости слабым»
Бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст заявил, что ВМС Соединенного Королевства на сегодня слишком слабы, чтобы обеспечить оборону страны. Постоянные сокращения бюджета привели к тому, что в британском флоте осталось слишком мало кораблей для выполнения всех задач, написала Daily Mail.
«У нас до жалости мало кораблей. У нас не хватает кораблей ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей, — а это для нашей страны имеет огромное значение», — пояснил адмирал.
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Он напомнил, что Британия вообще-то — морская держава. Больше 90% экспорта и импорта идут по воде, нельзя забывать о ведущих газ в страну трубопроводах. К тому же у страны есть огромная сеть кабелей — и все это «ищут русские», что должно стать поводом для беспокойства.
Уэст отметил, что у ВМС страны слишком долго не хватало денег. Он выразил опасение, что и в новой Белой книге на решение всех проблем по обороне тоже выделят «слишком мало средств».
Ранее британские аналитики заговорили о готовящихся диверсиях в Северном море со стороны России. Великобритания станет особенно уязвимой к тайным атакам на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой, предупредили эксперты.
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