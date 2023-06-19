Мир 19 июня 2023, 23:35 Экс-глава Минобороны Британии пожаловался на «жалкий» флот из-за нехватки денег Экс-глава ВМС Британии Уэст: сокращения бюджета сделали флот страны «до жалости слабым» Pixabay

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Бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст заявил, что ВМС Соединенного Королевства на сегодня слишком слабы, чтобы обеспечить оборону страны. Постоянные сокращения бюджета привели к тому, что в британском флоте осталось слишком мало кораблей для выполнения всех задач, написала Daily Mail.

«У нас до жалости мало кораблей. У нас не хватает кораблей ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей, — а это для нашей страны имеет огромное значение», — пояснил адмирал.

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Он напомнил, что Британия вообще-то — морская держава. Больше 90% экспорта и импорта идут по воде, нельзя забывать о ведущих газ в страну трубопроводах. К тому же у страны есть огромная сеть кабелей — и все это «ищут русские», что должно стать поводом для беспокойства.

Уэст отметил, что у ВМС страны слишком долго не хватало денег. Он выразил опасение, что и в новой Белой книге на решение всех проблем по обороне тоже выделят «слишком мало средств».

Ранее британские аналитики заговорили о готовящихся диверсиях в Северном море со стороны России. Великобритания станет особенно уязвимой к тайным атакам на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой, предупредили эксперты.