Великобританию предложили внести в список недружественных стран после случая с эсминцем Defender

Россия должна внести Великобританию в список недружественных стран после нарушения эсминцем Defender границы в районе мыса Фиолент. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», — цитирует РИА «Новости» Мурадова.

Собеседник агентства добавил, что Великобритании отведут особую роль в антироссийском агрессивном объединении государств, которое планируют собрать на саммите «Крымская платформа». Он подчеркнул, что в рамках этой провокации недоброжелатели России будут добиваться свободы перемещения кораблей НАТО в Черном море.

Накануне британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у берегов Крыма. Совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России иностранный корабль прогнали от полуострова. Для этого сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил бомбы.