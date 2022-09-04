Мир 04 сентября 2022, 08:52 Поделиться Telegram

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Viber «Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока» Bloomberg: экс-глава Energy UK заявила о панике в Великобритании из-за «Северного потока» РИА «Новости»

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Великобритания погрузилась в панику из-за приостановки «Северного потока», заявила Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. По ее словам, во всем виновата Россия.

Найт добавила, что панические настроения есть не только в Великобритании, но и в других странах Европы, сообщило РИА «Новости».

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«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала она.

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Найт раскритиковала британское правительство за создании зависимости от поставок энергоресурсов. По ее мнению, у страны долгое время была неправильная энергетическая политика.

«Это действительно неприятный шок», — заключила она.

Накануне Reuters сообщило, что«Северный поток» возобновил работу. По данным агентства, на это указывала информация на сайте «Газпрома», согласно которой поток газа по трубе увеличился до 184 киловатт в час.

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