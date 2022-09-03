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«Северный поток» снова заработал — Reuters

Reuters сообщило о возобновлении работы «Северного потока»

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Газопровод «Северный поток» возобновил работу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание обратило внимание на данные, опубликованные на сайте «Газпрома», согласно которым за последний час поток газа по трубе увеличился до 184 киловатт в час.

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Накануне «Газпром» сообщил, что трубопровод не может начать работу после планового техобслуживания из-за того, что во время осмотра специалисты обнаружили утечку масла и ряд других неисправностей.

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В российской компании отметили, что в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом принимает участие компания Siemens. В «Газпроме» добавили, что партнер готов устранить утечку масла, только ремонтировать агрегат компании негде. В Siemens в ответ эти слова опровергли.

Газпром

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