«Северный поток» снова заработал — Reuters

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Важное
04 сентября 2022, 10:56
Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20
Мир
04 сентября 2022, 10:49
Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой
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Общество
04 сентября 2022, 10:38
Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек
Мир
04 сентября 2022, 10:15
Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США
Происшествия
04 сентября 2022, 09:39
Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку
Мир
04 сентября 2022, 09:32
США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян
Происшествия
04 сентября 2022, 09:19
Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка
Спецоперация
04 сентября 2022, 08:56
Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС
Мир
04 сентября 2022, 08:52
«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»